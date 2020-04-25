Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Trump'ın açıklamalarına tepki - Son Dakika

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamaların kabul edilemez nitelikte olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Kılıç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın ifadelerinin iç siyasal meselelere dayandığını, bu nedenle 1915 olayları ile ilgili açıklamalarının tarafsızlıktan yoksun ve tamamen kabul edilemez olduğunu söyledi.

Trump'ın aynı dönemde Ermeni çetelerinin görülmemiş mezalimine uğrayan yüz binlerce Müslümanın acılarını görmezden geldiğini kaydeden Kılıç, "Bırakın, tarihi olaylar üzerine tarihçiler karar versin" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü kabul edilen 24 Nisan'a ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullanmıştı.

(Hasan Çelik/İHA)