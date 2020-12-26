Washington Büyükelçisi Kılıç, TASC'ın hesabını askıya alan Twitter'a tepki gösterdi - Son Dakika

Washington Büyükelçisi Kılıç, TASC'ın hesabını askıya alan Twitter'a tepki gösterdi

26.12.2020 10:09
Washington Büyükelçisi Kılıç, TASC'ın hesabını askıya alan Twitter'a tepki gösterdi, System.String[]

ABD menşeli sosyal medya kuruluşu Twitter'ın ABD'de faaliyet gösteren Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin Twitter'daki resmi hesabının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçilerinin manipülasyonu sebebiyle askıya almasına tepkiler sürüyor.

ABD menşeli sosyal medya kuruluşu Twitter'ın ABD'de faaliyet gösteren Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin Twitter'daki resmi hesabının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçilerinin manipülasyonu sebebiyle askıya almasına tepkiler sürüyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, yaptığı açıklamada "TASC hesabını askıya alma konusundaki kabul edilemez karar, ifade özgürlüğünün açık bir ihlalidir ve en kısa sürede tersine çevrilmelidir" dedi.

Büyükelçi Kılıç açıklamasında "TASC, Türk Amerikan Topluluğu'nun seçkin üyelerini temsil eden saygın bir kuruluştur. Bu, görüşlerini paylaştıkları meşru bir forum oluşturur. TASC hesabını askıya alma konusundaki kabul edilemez karar, ifade özgürlüğünün açık bir ihlalidir ve en kısa sürede tersine çevrilmelidir" dedi.


Washington Büyükelçisi Kılıç, TASC'ın hesabını askıya alan Twitter'a tepki gösterdi

Amerika Birleşik Devletleri, Twitter, Medya, Türk, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Washington Büyükelçisi Kılıç, TASC'ın hesabını askıya alan Twitter'a tepki gösterdi - Son Dakika Dünya


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