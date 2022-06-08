WASHİNGTON, 8 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin Washington D.C. kentinde yer alan Capitol Yansıma Havuzu yakınlarında kurşun geçirmez yelek giyen öğrenciler bir miting düzenliyor, 6 Haziran 2022. Son birkaç haftadır meydana gelen silahlı saldırıların ardından Paz artesi öğleden sonra Washington D.C.'de bir grup öğrenci aktivist biraraya gelerek ABD'li politikacılara harekete geçme çağrısında bulundu.(Fotoğraf: Aaron Schwartz/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Washington D.c.'de Silahlı Saldırılara Karşı Protesto Gösterisi Düzenlendi - Son Dakika