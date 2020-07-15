Washington'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz şehitlerini anma töreni gerçekleştirildi.



Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin himayesinde yapılan anma töreninde demokrasinin zaferi kutlanarak 15 Temmuz şehitleri anıldı. Büyükelçilikte 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunurken, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç 15 Temmuz gecesinde yaşananları anlattı. Anma törenine Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Elin Suleymanov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Washington Temsilcisi Mustafa Lakadamyali, askeri ataşelik ve büyükelçilik çalışanları katıldı. Büyükelçi Kılıç'ın konuşmasının ardından 15 Temmuz gecesine ait kısa film gösterimi yapıldı. Şehirler için dua edilirken, 15 Temmuz gecesinde yaşananlara dair çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi düzenlendi.



"Azerbaycan'ın uğramış olduğu bu saldırı kabul edilebilir nitelikte değil"



Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce Azerbaycan'ın uğramış olduğu bu saldırı kabul edilebilir nitelikte değildir. Uluslararası hukukun ihlali olmak bir yana bizim can kardeşimiz Azerbaycan'a yönelik herhangi bir saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Dışişleri Bakanı, Sayın Savunma Bakanımız çok güçlü şekilde bu konudaki görüşlerini ifade etti. Ben de dilim döndüğünce Washington'dan kendi görev çerçevemde bu konuda desteğimi ifade ettim, dile getirdim" dedi.



Kılıç, "Azerbaycan yalnız değildir. Biz bir millet iki devletiz ve gerektiği taktirde bir millet bir devlet gibi de hareket ederiz bu tür tecavüzler karşısında. Azerbaycan yalnız değildir, bu kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu çağrı sadece Türkiye'de yaşayan Ermeniler açısından değil, bütün dünya nüfusu açısından geçerli bir çağrıdır. Bu tür saldırıya uluslararası hukuki ihlalden saldırıya herkesin karşı çıkması, herkesin tepki göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"İlk bizim yanımızda duran Türk kardeşlerimiz oldu"



Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Elin Suleymanov ise, "İlk önce ben kardeşim Serdar Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bugün 15 Temmuz gününde benim ve bizim arkadaşlarımızın burada Türk elçiliğinde bulunmak boynumuzun borcudur, şerefimizdir. Biz yine de Türk halkın ve Türkiye devletinin ne kadar birbirine bağlı olduğunu gördük. Türk halkının kahramanlıklarını gördük ve Türk liderin kendisinin nasıl bir insan olduğunu gördük" diye konuştu. Suleymanov, "Ben minnettarım ve bir kere daha başınız sağ olsun. Aynı zamanda ben sizi tebrik etmek istiyorum ki böyle bir devletiniz var. Dünyaya örnektir. Aynı zamanda ben söylemek istiyorum ki son günlerde Azerbaycan çok zor günler geçiriyor ve bu zor günlerde ilk bizim yanımızda duran bizim Türk kardeşlerimiz oldu, bizim Türk devletimiz oldu ve Ben Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, bizim büyük dostumuza Mevlüt Çavuşoğlu'na, İbrahim Kalın'a ve diğerlerine, herkese derin teşekkür etmek istiyorum bir elçi gibi, bir Azerbaycanlı gibi" dedi.



"Türk halk yine ne kadar güçlü halk olduğunu gösterdi"



Suleymanov, "Ben gerçekten minnettarım ki Türk dünyasında Türkiye gibi büyük bir devlet var. Türkiye bizim yanımızda olup bizi yalnız bırakmadı. Biz biliyoruz bizim kardeşlerimiz kimdir ve ben yine de size çok teşekkür etmek istiyorum. Yalnız bizim için zor bir gün olmadı, 4 yıl önce Türkiye için büyük bir ölçek oldu, büyük bir sınav oldu ve Türk halkı yine ne kadar güçlü halk olduğunu gösterdi ve filmde de biz gördük Türkiye'nin nasıl bir tarihi var" dedi.



"Kanları yerde kalmayacak"



Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Elin Suleymanov, "Sizin de söylediğiniz gibi bir millet iki devletiz, yalnız bakınca tarih nasıl geliyor. O hanlar, sultanlar o da bizi birleştiriyor. Kanımız birdir ve ben yine size teşekkür ediyorum ve tabi ki rahmetli olan tüm şehitlerimize olsun Türkiye de olsun bu günlerde Azerbaycan'da, rahmet diliyorum. Yaralı olanlara şifalar diliyorum. Bir şey daha söyleyelim ki bellidir ki kanları yerde kalmayacak, kısa alınacak inşallah" dedi. - WASHINGTON