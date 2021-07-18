Washington'da beyzbol maçı sırasında stadyumun dış bölgesinde 3 kişinin silahla vurulması panik yarattı - Son Dakika

Silah seslerinin duyulduğu stadyum dışındaki noktaya ulaşan polis, olay yerinde 1'i kadın, 3 kişiyi yaralı olarak bulduğunu açıkladı.

Sahadaki oyuncular oyunu bırakıp soyunma odalarına koşarken, tribünlerdeki seyirciler ise kendilerini dışarıya atmaya çalıştı.

NEW ABD'nin Washington şehrinde, beyzbol maçı sırasında stadyumun dış bölgesinde 3 kişinin silahla yaralandığı olay, büyük paniğe neden oldu.

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