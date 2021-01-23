Washington'da Biden'ın yemin töreni için görev yapan 200 civarında Ulusal Muhafız Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Washington'da Biden'ın yemin töreni için görev yapan 200 civarında Ulusal Muhafız Kovid-19'a yakalandı

23.01.2021 01:55
Washington'da Biden'ın yemin töreni için görev yapan 200 civarında Ulusal Muhafız Kovid-19'a yakalandı, System.String[]

ABD'nin başkenti Washington'da, Joe Biden'ın yemin töreni için görev alan yaklaşık 200 Ulusal Muhafız'ın Kovid-19 testi "pozitif" çıktı.

ABD'nin başkenti Washington'da, Joe Biden'ın yemin töreni için görev alan yaklaşık 200 Ulusal Muhafız'ın Kovid-19 testi "pozitif" çıktı.

ABD'nin 46. Başkanı Biden'ın çarşamba günkü yemin töreni, üst düzey güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilirken, yaklaşık 26 bin Ulusal Muhafız kentin güvenliğini sağladı.

Wall Street Journal'ın bazı Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre ise başkentte görev alan yaklaşık 200 Ulusal Muhafız'ın Kovid-19 testi "pozitif" çıktı.

Yetkililer, Ulusal Muhafızların sosyal mesafeye ve hijyene olanak tanımayan ortamlarda bulunması ve çalışmalarının kendi aralarında bir salgına yol açmış olabileceğini kaydetti.

Ulusal Muhafızların Kongre otoparkında yatırılması tepki çekmişti

Biden'ın yemin töreninin yapılacağı günlerde kente gelen Ulusal Muhafızların, Kongre koridorlarında yerlerde yatması ulusal ve uluslararası basının dikkatini çekmişti.

Öte yandan perşembe gecesi Ulusal Muhafızların, Kongrenin otoparkında yattıklarını gösteren fotoğraflar büyük tartışmalara yol açmıştı.

Ulusal Muhafızlar, Kongre polisinin kendilerini buraya yönlendirdiğini öne sürmüştü.

Söz konusu fotoğraflara, Cumhuriyetçi birçok isimden tepki gelmiş ve Joe Biden'a bu duruma bir çare bulunması için çağrıda bulunulmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Joe Biden, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Washington'da Biden'ın yemin töreni için görev yapan 200 civarında Ulusal Muhafız Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Washington'da Biden'ın yemin töreni için görev yapan 200 civarında Ulusal Muhafız Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
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