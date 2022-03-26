Washington'da çiçek açan kiraz ağaçları ilgi çekiyor - Son Dakika
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Washington'da çiçek açan kiraz ağaçları ilgi çekiyor

26.03.2022 23:42

ABD'nin başkenti Washington'da baharın gelişini müjdeleyen kiraz ağaçlarının çiçek açmasıyla insanlar parklara akın etti.

ABD'nin başkenti Washington'da baharın gelişini müjdeleyen kiraz ağaçlarının çiçek açmasıyla insanlar parklara akın etti.

Washington kentinin ulusal park alanındaki Tidal Göleti'nin çevresinde bulunan kiraz ağaçlarının beyaz ve pembe çiçekleri parkı dolduranlara eşsiz güzellikler sundu. Parkı dolduran binlerce kişi, her bahar şehrin sembolü haline gelen kiraz ağacı çiçekleri arasında yürüyerek fotoğraf çekti, eğlenceli vakit geçirdi.

Kentin hafta sonu en uğrak alanlarından olan dikili taş civarındaki yeşil alanda uçurulan çizgi film kahramanı karakterlerin balonları özellikle çocukların ilgisini çekiyor.

ABD'nin başkentindeki yabani kiraz ağaçlarını, 1912 yılında, Washington ile Tokyo'nun "kardeş şehir" ilan edilmesinin ardından Japon imparatorunun hediye ettiği belirtiliyor.

Başkentte baharın gelişini simgeleyen ve beyaz ile pembenin tonlarıyla parklara ve caddelere ayrı bir güzellik katan kiraz ağaçları, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından büyük ilgi görüyor.

Washington'da çiçek açan kiraz ağaçları ilgi çekiyor
Washington'da çiçek açan kiraz ağaçları ilgi çekiyor
Washington'da çiçek açan kiraz ağaçları ilgi çekiyor

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Kaynak: AA

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