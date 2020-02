Washington'da düzenlenecek amerikan-türk konferansı'nda 5 ana başlık var - Son Dakika

NİSAN ayında Washington'da düzenlenecek olan 38'inci Amerikan-Türk Konferansı öncesi bugün İstanbul'da konferansa ilişkin bilgilerin paylaşıldığı basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda DEİKTürkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve ABD Ticaret Odası Türkiye ve Ortadoğu'dan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy, konuşmalarını yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yalçındağ ve Choksy'nin yanı sıra toplantıda ABD Ticaret Odasının ve TAİK'in ekibi de yer aldı.

KONFERANSTA 5 ANA BAŞLIK YER ALACAK

14-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak konferansta enerji, altyapı ve inşaat, dijital ekonomik, turizm ve savunma sanayi konularının ele alınacağını dile getiren Yalçındağ, 'Motivasyonumuz, her zaman için Türk-Amerikan işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi ve Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD)?nde, ABD'nin Türkiye'de olumlu tanıtılması ve karşılıklı iş fırsatlarının anlatılması amacıyla çalışmalar sürdürmektir. Bildiğiniz üzere, ABD ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelinin daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için Türkiye Amerika İş Konseyi (TAİK) tarafından kapsamlı faaliyetler yürütmekteyiz. En öne çıkan faaliyetlerden birisi olan ABD-Türkiye konferansının bu sene 38'incisini düzenliyoruz. Bugün ve yarın sürecek olan tanıtım etkinlikleri de bu amaca hizmet etmektedir. Etkinlikler kapsamında konferansta 5 ana başlık olarak yer alan enerji, altyapı ve inşaat, dijital ekonomik, turizm, savunma sanayi konuları ele alınacaktır. Bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi her iki ülkeden üst düzey katılım bekliyoruz dedi.

SİYASETÇİLER KARAR ALIRKEN İŞ DÜNYASINI NASIL ETKİLEYECEĞİNİ GÖRMELİ

Siyasetçilerin karar alırken iki ülke arasındaki iş potansiyelini düşünmeleri gerektiğini vurgulayan Yalçındağ, şunları söyledi Türkiye'deki Amerika'daki şirketlerin temsilcileriyle planlamalar yaptık. Biliyorsunuz bin 800 civarında büyük Amerikan şirketi Türkiye'de yıllardır yatırım yapmakta ve bu da büyük istihdam yaratmaktadır. Bunların hepsine baktığımızda da hepsi büyüyen, dünyayı yöneten önemli şirketlerden oluşmaktadır. Siyasetçiler de karar verirken, duygusal olmamaları ve iki ülke arasındaki yaratılan bu potansiyeli, iş dünyasını düşünerek hareket etmeliler. Bugün, Amerika'da direkt yatırımı olan onlarca Türk şirketi var. Bunlar belki on binlerce Amerikalıyı iş yerlerinde çalıştırıyorlar, büyük hizmetler yapıyorlar. Bunun her sene daha enteresan boyutlarda büyüdüğünü görüyoruz. Aynı şekilde Amerikalılar da Türkiye'de. Türkiye çok önemli bir bölge biliyorsunuz. Dolayısıyla biz bugün konuştuk ve şu kanaate vardık, hakikaten iki ülkenin siyasetçilerine, yönetenlerine iş dünyası olarak daha fazla anlatmamız lazım. Yani alacakları kararlarda iş dünyasını ne derece etkileyeceklerin, görmelerini ve o sorumlulukta hareket etmelerini istiyoruz. Bu kapsamda Nisan'da yapacağımız 38. Konferansı çok önemsiyoruz. U.S. Chamber'ın yöneticilerinin bu konferansa her zamankinden çok daha önem verdiklerini görüyoruz. Onun için üst düzeyde hem siyaset katılımı bekliyoruz, hem sayın bakan düzeyinde katılım bekliyoruz. Amerikan başkan yardımcısı da davet edildi toplantıya.

İŞ DÜNYASI OLARAK 100 MİLYAR DOLAR HEDEFİNİ İKİ BAŞKANA DA SÜREKLİ HATIRLATIYORUZ

İki ülke arasındaki 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefinden sonra sadece savunma ağırlıklı olan Washington'daki konferansı, diğer sektörler ile de alakalı hale getirdiklerini ifade eden Yalçındağ, şöyle devam etti İki ülkenin iş yapabileceği diğer önemli sektörlerin de hepsine ayrı başlık açarak hem o sektörleri temsil eden sayın bakanları, sayın sekreterleri, hem de ilgili iş dünyası insanlarını bu toplantılara davet ederek direkt sonuç alacak bir konferans düzenlemek istiyoruz. Biz tabii ki iki ülke arasında sürekli bir problem yaşanması, bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi güven konusunda bir zedelenme olmuş, dolayısıyla, güven konusundaki zedelenmeyi tekrar bir şekilde yerine oturtmamız lazım. Çünkü iki ülkenin de birbiri için ne kadar önemli olduğunu burada saatlerce anlatabiliriz. Bizim iş dünyası olarak görevimiz iki başkan tarafından hedef verilmiş olan 100 milyar dolar konusunu alıp, cebe atıp, başka diğer konulara kapıyı kapatıp, bunu gerçekleştirmek için, o süreci iyi yönetebilmek. Bildiğim kadarıyla bu teklifin üzerinden 14 ay geçti, Amerikan başkanı Trump tarafından söylendi. Şimdi Amerikan başkanı Trump'ın boş bir laf söylemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla iş dünyası olarak biz bu Hedefi nasıl gerçekleştireceğiz bunu sürekli iki başkana hatırlatıyoruz. Bu hedefi siz koydunuz, bizim işimiz bu çünkü. Ticari diplomasi bu. Bu hedefi siz koydunuz ve biz bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu hep gündemde tutmak bizim işimiz, biz gündemde tuttuğumuz sürece, iki ülkenin iş dünyası bu konuya sahip çıktığı sürece ben iki tarafın siyasi yönetiminin de alacakları kararlarda çok daha hassas olacağını düşünüyorum. Bizim kaybedilecek bir ülke olmadığımızı düşünüyorum, Amerika ile ilişkilerimizin çok önemli olduğunu düşünüyorum şeklinde konuştu.