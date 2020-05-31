Washington'da düzenlenen Floyd gösterisinde arbede - Son Dakika
Washington'da düzenlenen Floyd gösterisinde arbede
ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için Washington DC'de gösteri düzenlendi.
ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için Washington DC'de gösteri düzenlendi. Gösteri sırasında polis ile protestocu grup arasında arbede çıktı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
31.05.2020 01:49:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Washington'da düzenlenen Floyd gösterisinde arbede - Son Dakika