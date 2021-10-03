Washington'da düzenlenen Türk Festivali büyük ilgi gördü - Son Dakika

NEW ABD'nin başkenti Washington'da binlerce Türk ile yabancıların katıldığı Geleneksel Türk Festivali büyük ilgi topladı.

1965 yılında kurulan Washington Türk-Amerikan Derneğinin (ATA-DC) organizatörlüğünde The Wharf bölgesinde gerçekleştirilen festivalde, Türk kültürü ve mutfağının seçkin örnekleri tanıtıldı.

Festivalde, Türkiye'den gelen dans grubunun gösterisinin yanı sıra folklor ekibinin gösterileri büyük ilgi gördü. Geleneksel kıyafetleriyle sahneye çıkan halk oyunu ekibi, izleyenlerden alkış aldı.

Osmanlı-Türk kültürünü yansıtan ürünlerin sergilendiği stantlar katılımcıların ilgisini çekerken, el dokuması, Türk halıları, geleneksel Osmanlı kıyafetleri ve çiniler ziyaretçiler tarafından takdirle incelendi.

Geleneksel Türk Mirası Ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivalde ayrıca Türk mutfağının en güzel örnekleri misafirlerin beğenisine sunuldu.

Festivale, bölgede yaşayan Türklerin yanı sıra başta Amerikalılar olmak üzere farklı milletlerden ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi.