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Washington'da Geleneksel Türk Festivali'ne büyük ilgi

46 dakika önce

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ve binlerce Türkün katıldığı 17. Geleneksel Türk Festivali büyük ilgi topladı.

Washington'da Geleneksel Türk Festivali'ne büyük ilgi, System.String[]

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ve binlerce Türkün katıldığı 17. Geleneksel Türk Festivali büyük ilgi topladı.

Beyaz Saray'a yürüme mesafesindeki Pennsylvania Caddesi üzerinde yer alan Freedom Plaza'da gerçekleştirilen festivalde, Türk kültürü ve mutfağının seçkin örnekleri tanıtıldı.

Washington Türk-Amerikan Derneğinin (ATA-DC) organizatörlüğünde yapılan festivalde, Türkiye'den gelen dans grubunun gösterisinin yanı sıra folklor ekibinin gösterileri büyük ilgi gördü. Geleneksel kıyafetleriyle sahneye çıkan halk oyunu ekibi izleyenlerden alkış aldı. Hacivat ve Karagöz oyunu da konuklar tarafından beğeniyle izlendi.

Osmanlı-Türk kültürünü yansıtan ürünlerin sergilendiği stantlar katılımcıların ilgisini çekerken, el dokuması Türk halıları ve geleneksel Osmanlı kıyafetleri ile çinileri de takdirle incelendi.

Geleneksel Türk Mirası Ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivalde ayrıca Türk mutfağının en güzel örnekleri misafirlerin beğenisine sunuldu.

Festivale, bölgede yaşayan Türklerin yanı sıra başta Amerikalılar olmak üzere farklı milletlerden ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Washington, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:04 Kaynak: AA
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