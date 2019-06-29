Washington'da ilk Filistin sanat sergisi açıldı - WASHINGTON
38 dakika önce
Washington DC'de bir müzede açılan "Geleceği Yeniden Hayal Etmek" başlıklı sergide Filistin çağdaş sanat eserlerinden örnekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Washington
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:23 Kaynak: AA
DC'de bir müzede açılan "Geleceği Yeniden Hayal Etmek" başlıklı sergide Filistin
çağdaş sanat eserlerinden örnekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
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