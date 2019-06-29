Son Dakika Haberleri: Washington'da ilk Filistin sanat sergisi açıldı - WASHINGTON
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Washington'da ilk Filistin sanat sergisi açıldı - WASHINGTON

38 dakika önce

Washington DC'de bir müzede açılan "Geleceği Yeniden Hayal Etmek" başlıklı sergide Filistin çağdaş sanat eserlerinden örnekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Washington DC'de bir müzede açılan "Geleceği Yeniden Hayal Etmek" başlıklı sergide Filistin çağdaş sanat eserlerinden örnekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Washington'da ilk Filistin sanat sergisi açıldı - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:23 Kaynak: AA
Filistin, Washington, Güncel
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