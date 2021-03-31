Washington'da Japon kiraz çiçekleri açtı - Son Dakika

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da Japon kirazı ağaçları çiçek açtı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de baharın habercisi olan Japon kiraz ağaçları çiçek açtı. Koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen güzel havayı fırsat bilen binlerce kişi doğal güzelliği görmek için bölgeye akın etti. Zaman sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı, ziyaretçilerin de maske takmadığı görüldü. Turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği ağaçlar, pek çok gelin ve damada da ev sahipliği yaptı.Washington'daki birçok ulusal anıtın çevrelediği Tidal Basin olarak bilinen yapay gölün etrafında, yaklaşık bin 700 kiraz ağacı bulunuyor. Baharın gelmesiyle açan ağaçlar pembe ve beyaz renklere büründü. ABD Ulusal Park Servisi geçen yıl koronavirüs yüzünden Başkent'teki festivali iptal edilirken, aynı kararın bu yıl içinde de uygulanması bekleniyor.

109 YILLIK GELENEK

Washington'a kiraz ağaçları, ilk olarak Tokyo ile "kardeş şehir" olmasının ardından, 1912'de Japonya tarafından gönderildi. Japonya'nın ABD'ye armağanı olan 3 bin kiraz ağacı, önce başkent Washington'daki Tidal Göleti'nin çevresine dikilirken, yıllar içinde şehrin başka bölgelerine de dağıldı. Her bahar beyaz ve pembenin tonlarına bürünen kiraz ağaçları, bu yönüyle 1930'lu yıllardan itibaren kentin sembolü haline geldi. ABD Ulusal Park Servisi'nin resmi kayıtlarına göre çiçekler en erken 15 Mart 1990, en geç de 18 Nisan 1958'de açmıştı.