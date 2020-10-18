Washington'da kadınlardan Trump ve Barret karşıtı protesto - Son Dakika

Washington'da kadınlardan Trump ve Barret karşıtı protesto
18.10.2020 12:37
ABD'nin başkenti Washington D.C'de binlerce kadın ABD Başkanı Donald Trump'ı ve Senato'da onay süreci başlayan Anayasa Mahkemesi yargıç adayı Amy Coney Barret'ı protesto etti.
ABD'nin başkenti Washington D.C'de binlerce kadın ABD Başkanı Donald Trump'ı ve Senato'da onay süreci başlayan Anayasa Mahkemesi yargıç adayı Amy Coney Barret'ı protesto etti.
ABD'nin başkenti Washington D.C ve çeşitli kentlerde Kadınlar Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan binlerce kadın, ABD Başkanı Donald Trump'ı ve Senato'da onay süreci başlayan Anayasa Mahkemesi yargıç adayı Amy Coney Barret'ı protesto etti. Washington D.C'de düzenlenen eyleme katılan kadınlar maske takarak sosyal mesafeyi korudu. "Trump, Pence dışarı" sloganları taşıyan kadınlar, Trump ve Barret karşıtı sloganlar atarak ABD'de hayatını kaybeden Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'u andı.
-İHA-
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