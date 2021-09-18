Üye Girişi
Washington'da Kongre baskınında tutuklananlar için destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Washington'da Kongre baskınında tutuklananlar için destek gösterisi düzenlendi

18.09.2021 22:32
Washington'da Kongre baskınında tutuklananlar için destek gösterisi düzenlendi, System.String[]

ABD'de 6 Ocak'taki kongre baskınında tutuklananlarla dayanışma amacıyla başkent Washington'da sağcı gruplara mensup yüzlerce kişi eylem yaptı.

ABD'de 6 Ocak'taki kongre baskınında tutuklananlarla dayanışma amacıyla başkent Washington'da sağcı gruplara mensup yüzlerce kişi eylem yaptı.

"6 Ocak İçin Adalet" başlığıyla düzenlenen eyleme farklı eyaletlerden çok sayıda kişi katılırken, Kongrenin etrafında alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.

6 Ocak olaylarından sonra birçok kişinin haksız yere tutuklandığını belirten göstericiler, "Guantanamo katilleri, Amerikalı protestocuları serbest bırakın", "Çoğunluğu barışçıl Amerikalıları bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Kongre olayları sırasında polis tarafından açılan ateşle öldürülen ABD Hava Kuvvetleri rezerv askeri Ashley Babbit anılırken, "Babbit için adalet" sloganları atıldı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ve ABD Başkanı Joe Biden aleyhine slogan atan göstericiler, 6 Ocak olayları dolayısıyla tutuklanmış olanların kötü muameleye maruz kaldığını ve hapishane koşullarının oldukça kötü olduğunu ileri sürdü.

Gösterinin organizatörü ve eski Başkan Donald Trump'ın başkanlık kampanyasının üyelerinden Matt Braynard, protestoculardan polise saygılı davranmalarını istedi.

Braynard, "Bugün şiddet istemiyoruz. Bugünkü eylem o gün (6 Ocak) burada olan ve şiddetle suçlanmayan, polise saldırmakla suçlanmayan, etrafa saldırmayan çok sayıda insanla ve onların maruz kaldığı muamele ile ilgili." dedi.

Tutuklanan birçok kişinin kötü muameleye maruz kaldığını ifade eden Braynard, "Bu eylem kanun önünde eşit muamele içindir." diye konuştu.

Eylemde tüm konuşmacıların 6 Ocak'ta yaşanan şiddet olaylarını kınaması dikkati çekti.

Bir kişi gözaltına alındı

Gösterinin sonlarına doğru 20'li yaşlarda bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu kişinin gözaltına alınma nedeni üzerinde bıçak bulunması.

Gösteri olaysız sona ererken, aynı alanın yakınlarında "Siyahların Hayatı Önemli" hareketine bağlı bir grup da karşı eylem düzenledi.

Kongrede yoğun güvenlik önlemi alındı

6 Ocak'ta yüzlerce kişinin Kongre binasına girmesi üzerine çıkan olayların bir daha yaşanmaması için Kongre çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Kongrenin çevresine dünden itibaren barikatlar kurulurken, Kongre Polis Müdürlüğünün talebi üzerine bölgeye Ulusal Muhafızlar da sevk edildi.

Göstericiler, Kongre binasına yaklaştırılmazken, Kongreye çıkan birçok yol da trafiğe kapatıldı.

6 Ocak'ta ne olmuştu

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nı onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump taraftarları Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Washington, Kongre, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Washington'da Kongre baskınında tutuklananlar için destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Soylu 22:27 Bakan Soylu "İlk kez" diyerek güzel haberi verdi! Yurt genelinde terörist sayısı 200'ün altına düştü Bahçede arkadaşlarıyla sohbet eden 19 yaşındaki genç, fenalaşarak hayatını kaybetti 21:50 Bahçede arkadaşlarıyla sohbet eden 19 yaşındaki genç, fenalaşarak hayatını kaybetti Erdoğan'dan gençlerle buluşmada sosyal medya açıklaması: Atılacak adım daha huzurlu hale getirecek 21:29 Erdoğan'dan gençlerle buluşmada sosyal medya açıklaması: Atılacak adım daha huzurlu hale getirecek
Okulda büyük skandal! Kütüphanede öğrencileri ters cinsel ilişkiye özendiren kitap bulundu 20:42 Okulda büyük skandal! Kütüphanede öğrencileri ters cinsel ilişkiye özendiren kitap bulundu Bizim çocukların maçında ortalık savaş alanına döndü! Lens taraftarları sahaya inip, Lille tribünlerine koştu 19:49 Bizim çocukların maçında ortalık savaş alanına döndü! Lens taraftarları sahaya inip, Lille tribünlerine koştu DEVA Partisi tarafını seçti! Babacan 19:01 DEVA Partisi tarafını seçti! Babacan "Kesinlikle Cumhur İttifakı'nda yer almayacağız" diyerek noktayı koydu
18:31 "Serok Ahmet" tartışmasında Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: Artık bir dersi hak etti Azerbaycan uyruklu kadının ev sahibi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı 17:29 Azerbaycan uyruklu kadının ev sahibi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:49 Ünlü şarkıcı takdir topladı! Kızı istedi, Tarkan etek giydi
18:30 "Serok Ahmet" tartışmasında Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: Artık bir dersi hak etti
18:13 Trabzonspor, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 1-0'la geçen bordo-mavililer rekor kırdı
17:46 Polisin "Dur" ihtarına uymayıp ateş açarak 4 polisi yaralayan şahıslar zaten aranıyormuş
17:43 Bodrum'da sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı
17:42 Son Dakika! Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi
17:34 Market camını balyozla kırıp, sigara çaldılar
17:19 TRT'den Rıdvan Dilmen açıklaması: Yüksek maaş iddiaları asla doğru değil
17:17 Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu
Michy Batshuayi, yayıncı kuruluşun yorumcusu Feyyaz Uçar'ı mest etti: Gümbür gümbür gelmiş çocuk Michy Batshuayi, yayıncı kuruluşun yorumcusu Feyyaz Uçar'ı mest etti: Gümbür gümbür gelmiş çocuk         
22:38
Rıdvan Dilmen maaşıyla ilgili iddialara canlı yayında yanıt verdi: TRT'den 1 TL para almadım Rıdvan Dilmen maaşıyla ilgili iddialara canlı yayında yanıt verdi: TRT'den 1 TL para almadım         
22:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para yatırımcısını yıkacak sözler: Kripto para ile mücadelemiz var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para yatırımcısını yıkacak sözler: Kripto para ile mücadelemiz var         
21:44
Müthiş geri dönüş! Beşiktaş, deplasmanda 2 farklı geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti Müthiş geri dönüş! Beşiktaş, deplasmanda 2 farklı geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti         
20:53
İBB tesislerinde 27 yıl sonra ilk kez alkol satışı yapılması tepki çekti İBB tesislerinde 27 yıl sonra ilk kez alkol satışı yapılması tepki çekti         
19:49
Falcao, La Liga'ya müthiş döndü! Sonradan oyuna girdiği maçta şov yaptı Falcao, La Liga'ya müthiş döndü! Sonradan oyuna girdiği maçta şov yaptı         
19:03
Ünlü şarkıcı takdir topladı! Kızı istedi, Tarkan etek giydi Ünlü şarkıcı takdir topladı! Kızı istedi, Tarkan etek giydi         
18:49
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! 5.4 puanla zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! 5.4 puanla zirvede yer aldı         
17:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım         
17:03
Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum         
16:16
Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes ablası zannetti Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes ablası zannetti         
16:06
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti         
13:56
Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim         
13:02
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 22:48:25. #1.12#
SON DAKİKA: Washington'da Kongre baskınında tutuklananlar için destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement