Washington'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Washington'da Kovid-19 tedbirleri
6 saat önce
ABD'nin başkenti Washington DC sokakları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesi nedeniyle büyük çapta sessizliğe gömüldü.
ABD'nin başkenti Washington DC sokakları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesi nedeniyle büyük çapta sessizliğe gömüldü.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 06:00 Kaynak: AA
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