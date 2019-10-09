Son Dakika Haberleri: Washington'da LGBT+ aktivistlerinden eylem
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Washington'da LGBT+ aktivistlerinden eylem

29 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da LGBTQ aktivistleri meydanlara indi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da LGBTQ aktivistleri meydanlara indi.

Yüksek Mahkeme'de cinsiyet ayrımına ilişkin görülen bir dava esnasında toplanan eylemciler LGBTQ bireylere eşit haklar tanınmasını istedi.

Washington'da LGBT+ aktivistlerinden eylem

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:07 
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