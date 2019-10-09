Washington'da LGBT+ aktivistlerinden eylem
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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da LGBTQ aktivistleri meydanlara indi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da LGBTQ aktivistleri meydanlara indi.
Yüksek Mahkeme'de cinsiyet ayrımına ilişkin görülen bir dava esnasında toplanan eylemciler LGBTQ bireylere eşit haklar tanınmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:07
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