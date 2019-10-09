Son Dakika Haberleri: Washington'da LGBT+ aktivistlerinden eylem
Son Dakika Güncel Washington'da LGBT+ aktivistlerinden eylem

Washington'da LGBT+ aktivistlerinden eylem

51 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da LGBTQ aktivistleri meydanlara indi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da LGBTQ aktivistleri meydanlara indi.

Yüksek Mahkeme'de cinsiyet ayrımına ilişkin görülen bir dava esnasında toplanan eylemciler LGBTQ bireylere eşit haklar tanınmasını istedi.

Washington'da LGBT+ aktivistlerinden eylem

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:06 
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