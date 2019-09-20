Son Dakika Haberleri: Washington'da silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
Son Dakika Ekonomi Haber

Washington'da silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

25 dakika önce

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Washington'da silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yemen'de yolcu otobüsüne saldırı: 5 ölü, 20 yaralı
ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı 500'ü geçti Pentagon'dan Aramco saldırısı açıklaması: Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik ABD'li generalden Rusya'ya tehdit: Havadan, karadan, denizden ve uzaydan vururuz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 10:35:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Washington'da silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]