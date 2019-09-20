Washington'da silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
25 dakika önce
ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.
ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:10
Yemen'de yolcu otobüsüne saldırı: 5 ölü, 20 yaralı ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı 500'ü geçti Pentagon'dan Aramco saldırısı açıklaması: Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik ABD'li generalden Rusya'ya tehdit: Havadan, karadan, denizden ve uzaydan vururuz