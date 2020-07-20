Washington'da silahlı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Washington'da silahlı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

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ABD'nin başkenti Washington'da Columbia Heights bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi. Washington DC Polis Merkezi tarafından yapılan açıklamada, saldırının Columbia Heights bölgesi 14. Cadde'nin üzerinde meydana geldiği ve saldırı sonucu yaralanan 9 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği belirtildi. Washington DC Emniyet Müdürü Peter Newsham, 3 şüphelinin bir araçla olay yerine geldiğini ve 1'i kadın 9 kişilik bir gruba ateş açtığını ifade etti. Newsham, yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun kritik olduğunu aktardı.


Polis, bölgedeki vatandaşların 2'si siyah ve biri gri kapüşonlu şahsa karşı tedbirli olmalarını isterken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 09:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Washington'da silahlı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika

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