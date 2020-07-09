Washington'da siyahi çift protestoların merkezi BLM Caddesinde nikah kıydı - Son Dakika

Washington'da siyahi çift protestoların merkezi BLM Caddesinde nikah kıydı

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, Mayıs ayında ırkçı cinayete kurban giden George Floyd'un öldürülmesiyle ilgili protestolar sürerken, eylemlerin merkezi haline gelen Washington DC'deki Black Lives Matter Caddesinde siyahi çift sokak ortasında nikah kıydı.

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, Mayıs ayında ırkçı cinayete kurban giden George Floyd'un öldürülmesiyle ilgili protestolar sürerken, eylemlerin merkezi haline gelen Washington DC'deki Black Lives Matter Caddesinde siyahi çift sokak ortasında nikah kıydı.

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ABD Minneapolis'te yaşayan siyah Amerikalı George Floyd'un öldürülmesine ilişkin protestolar kısmi de olsa sürüyor. Beyaz Saray önündeki göstericilerin sayısı azalırken Kaci Russell ve Gregory Jones adlı çift, BLM (Siyahi Hayatlar Değerlidir) caddesinde dünya evine girdi. 10 yıl önce tanıştıkları belirtilen çift, burada gerçekleşen nikahın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

DÜĞÜNÜ PROTESTOCULARI DAVET ETTİLER

Çift düğün yeri olarak seçtikleri polis şiddetinin ve ayrımcılığın sembolü olan "Black Lives Matter Plaza" caddesinin unutulmayacak bir an olduğu gerekçesiyle tercih ettiklerini dile getirdi. Nikaha protestocuları davet eden çift yaptığı açıklamada, "Bugün arkadaş ve akrabalarımız değil tüm protestocular ile birlikte bu güzel anı yaşadık"dedi.

SOKAK ORTASINDA DANS

Dr. Ingrid Hayes-Burrell tarafından kıyılan nikahta çift göstericilerin alkışları arasında bir ömür boyu yaşamaya söz verdi. Çiftin akraba ve arkadaşları Siyahilerin Hayatı Değerlidir tişörtleriyle düğüne katıldı. Nikah ve düğün seremonisinden sonra çift, düğün dansı yaparak göstericiler ve katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Washington'da siyahi çift protestoların merkezi BLM Caddesinde nikah kıydı - Son Dakika
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