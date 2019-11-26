Son Dakika Haberleri: Washington'da uçuş kısıtlaması olan bölgeye giren hava aracı Kongre ve Beyaz Saray'ı kapattırdı
Son Dakika Güncel Washington'da uçuş kısıtlaması olan bölgeye giren hava aracı Kongre ve Beyaz Saray'ı kapattırdı - Son Dakika

Washington'da uçuş kısıtlaması olan bölgeye giren hava aracı Kongre ve Beyaz Saray'ı kapattırdı

6 saat önce

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray ve Kongre binası, yetkisiz bir hava aracının uçuş kısıtlaması olan bölgeye girmesi sonucu kapatıldı.

Washington'da uçuş kısıtlaması olan bölgeye giren hava aracı Kongre ve Beyaz Saray'ı kapattırdı, System.String[]

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray ve Kongre binası, yetkisiz bir hava aracının uçuş kısıtlaması olan bölgeye girmesi sonucu kapatıldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, sabah saatlerinde bir hava aracı, Beyaz Saray ve Kongre'nin de bulunduğu, uçuş kısıtlaması olan alanın hava sahasına girdi.

Bunun üzerine, güvenlik yetkilileri Beyaz Saray'a ve Kongre binasına giriş çıkışları kapattı.

Yetkililer daha sonra, hava aracının "düşmanca olmadığını" belirterek, giriş çıkışları tekrar açtı.

Hava aracının türüne ve kime ya da nereye ait olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Washington, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:42 Kaynak: AA
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