Washington'daki Floyd gösterilerinde tansiyon yükseldi
ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesini protesto eden göstericiler polisle karşı karşıya geldi.
ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesini protesto eden göstericiler polisle karşı karşıya geldi. Başkent Washington sokaklarında polisin zaman zaman göz yaşartıcı gaz sıktığı kalabalık, sloganlar atarak eylemlerine devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 02:49 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Washington'daki Floyd gösterilerinde tansiyon yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış 56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Gadırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi 44 yaşındaki yıldız oyuncu güzelliği ile yıllara meydan okuyor Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde "Ruhunun bir parçasını" 10 milyon dolara satacak