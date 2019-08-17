Washington'daki İsrail Büyükelçiliği yakınında çelik yelek giyen şüpheli kişi gözaltına alındı
35 dakika önce
ABD Gizli Servisi yetkilileri, başkent Washington'daki İsrail Büyükelçiliği yakınında kurşungeçirmez yelek giyen şüpheli bir kişiyi yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:53 Kaynak: İHA
ABD Gizli Servisi yetkilileri, başkent Washington
'daki İsrail Büyükelçiliği
yakınında kurşungeçirmez yelek giyen şüpheli bir kişiyi yakaladı.
İsrail'in ABD Büyükelçilinin dışında yürüyen şüpheli bir kişi gözaltına alındı. ABD Gizli Servisi yetkilileri, şüphelinin kurşungeçirmez yelek giydiğini ve bıçak taşıdığını açıkladı. Olayın ardından Büyükelçiliğin bulunduğu cadde trafiğe kapatılırken, şüpheliye ait olduğu tespit edilen araçta inceleme yapıldı, aracın içinden şüpheli bir şeyin çıkmadığı öğrenildi. - WASHINGTON
İsrail'den Müslüman kongre üyelerine giriş yasağı 3 günlük köpek yavrularını poşete koyup çöpe atan vicdansız kadın kamerada Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak Anne ve baba, öldüğüne inanamadıkları çocuklarına tekrar tekrar kalp masajı yaptı