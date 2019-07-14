Washington'dan S-400 hamlesi: Güney Kıbrıs'a silah ambargosu kalkıyor
3 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerin Türkiye'ye gelmesinin ardından Güney Kıbrıs'a 32 yıldır uyguladığı silah ambargosunun kaldırılmasını düzenleyen yasayı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:52
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