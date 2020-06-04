Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yerel saatle 23.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı...
Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yerel saatle 23.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yerel saatle 23.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 01:35 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yerel saatle 23.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı... - Son Dakika
Son Dakika Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil