Washington DC'de Biden'ın yemin törenine sayılı günler kala çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Washington DC'de Biden'ın yemin törenine sayılı günler kala çalışmalar devam ediyor

13.01.2021 23:07
Washington DC'de Biden'ın yemin törenine sayılı günler kala çalışmalar devam ediyor, System.String[]

ABD'nin başkenti Washington DC'de seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine sayılı günler kala güvenlik önlemlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

ABD'nin başkenti Washington DC'de seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine sayılı günler kala güvenlik önlemlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

ABD'nin başkenti Washington DC'de seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine sayılı günler kaldı. Başkentte tören öncesi alarm seviyesi en yükse seviyeye getirildi. Beyaz Saray ve Kongre çevresinde bulunan yollar 16-23 Ocak tarihleri arasında tamamen trafiğe kapatılacak. Kilit öneme sahip cadde ve sokaklar beton bariyer ile araç geçişine engelleniyor. Beyaz Saray ve Kongre çevresine sadece basın ve bölgede çalışanlarının girmesine izin veriliyor.

YEMİN TÖRENİNDE 15 BİN ULUSAK MUHAFIZIN GÖREV ALMASI BEKLENİYOR

Ulusal Muhafız Bürosu Yetkilisi General Daniel Hokanson dün düzenlediği basın toplantısında, başkentte görevli Ulusal Muhafız personelinin sayısını 15 bine çıkarabileceklerini aktarmıştı. Hokanson, Ulusal Muhafızların hangi eyaletlerden geleceğine dair net bir bilgi vermemiş, ABD Park polisi, Gizli Servis ve Kongre polisinin Biden'ın yemin töreni için takviye destek istediğini belirtmişti.

Kongre Binası'nda ve yemin töreninde güvenliği sağlayacak olan yüzlerce Ulusal Muhafızın Kongre'nin koridorlarında yerlerde yattıkları görüldü.

Kongre Binası'nın etrafına konuşlandırılacak personelin ağır silah taşıyacakları ve ciddi önlemler alacakları belirtildi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Joe Biden, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Washington DC'de Biden'ın yemin törenine sayılı günler kala çalışmalar devam ediyor - Son Dakika


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