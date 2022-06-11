Washington DC'de binlerce kişi silah reformu için gösteri düzenledi - Son Dakika
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Washington DC'de binlerce kişi silah reformu için gösteri düzenledi

11.06.2022 21:48
Washington DC'de binlerce kişi silah reformu için gösteri düzenledi

ABD'nin başkenti Washington DC'de binlerce kişi, son dönemde artan silahlı şiddet olaylarının ardından, silah reformu düzenlemeleri yapılması için gösteri düzenledi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de binlerce kişi, son dönemde artan silahlı şiddet olaylarının ardından, silah reformu düzenlemeleri yapılması için gösteri düzenledi.

2018'de 17 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının ardından Florida'nın Parkland kentinde kurulan "March for Our Lives (Hayatlarımız için Yürüyün)" isimli sivil toplum kuruluşu tarafından gerçekleştirilen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Protestoda konuşma yapan Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, silahlı şiddet olaylarının son bulması ve Kongrenin bunun için adım atması çağrısında bulundu.

Gösteriye, 14 Mayıs'ta New York'un Buffalo kentinde bir süpermarkette düzenlenen ırkçı saldırının kurbanlarının aileleri de katıldı.

ABD'de, 14 Mayıs'ta Buffalo'daki bir süpermarketteki ırkçı silahlı saldırıda 10 kişinin, 24 Mayıs'ta da Teksas'ın Uvalde kasabasındaki bir okuldaki saldırıda ise 19 öğrenci ve 2 öğretmenin öldürülmesinin ardından, "silah reformu" tartışmaları alevlenmişti.

ABD Başkanı Joe Biden bu konuda Kongreye çağrıda bulunmuş, Temsilciler Meclisi ise hafta içinde silah düzenlemelerini içeren bir yasa tasarısını onaylamıştı.

Öte yandan ABD'nin birçok kentinde de "March for Our Lives" platformu tarafından organize edilen protestolar gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Washington DC'de binlerce kişi silah reformu için gösteri düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Washington DC'de binlerce kişi silah reformu için gösteri düzenledi - Son Dakika
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