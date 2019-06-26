Son Dakika Haberleri: Washington DC'de yaşayan Fenerbahçeliler'den 'Fener Ol' gecesi
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Washington DC'de yaşayan Fenerbahçeliler'den 'Fener Ol' gecesi

35 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC ve çevresinde yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar 'Fener Ol' gecesinde bir araya geldi.

Washington DC'de yaşayan Fenerbahçeliler'den 'Fener Ol' gecesi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC ve çevresinde yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar 'Fener Ol' gecesinde bir araya geldi.
'Fener Ol' sloganıyla Fenerbahçe'ye yardım kampanyası hız kesmeden devam ediyor. 'Fener Ol' kampanyasına destek gecesinde bir araya gelen Fenerbahçeliler, çekilişte IPad, Fenerbahçe'nin imzalı forması ve birçok hediye kazandı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı,  Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, eski Fenerbahçeli futbolcular Pierre Webo ve Ali Güneş ile sarı lacivertli takımın formasını giyen Alper Potuk, Washington DC'de düzenlenen 'Fener Ol' gecesine gönderdikleri video mesajlarıyla destek verdi.
Başkent Washington ve Virginia ile Maryland eyaletlerinde yaşayan 100'ü aşkın Fenerbahçeli, Meze Restoran'da bir araya geldi. Gecede Özgür Akkuş ve DJ Enes Akçay katılımcıları müzikleriyle coşturdu. Washington'da dernek kurmak isteyen gönüllüler, Fenerbahçe Spor Kulubü ile bağlantıda olduklarını ve dernek işlemleri için çalıştıklarını söyledi.
Organizasyona liderlik yapan iş adamı Erhan Türk, Whatsapp grubuyla fikrin başladığını ve bugün dernek olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Türk, "Bugün Fenerbahçe taraftarlarıyla buluştuk ve 'Fener Ol'a destek oluyoruz. Benzer organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Aramızda bize destek için gelen diğer takım taraftarları da Türk sporunun dostluk ve centilmenlik üzerinde yükseldiğini kanıtladılar. Fenerbahçe Washington DC Derneği için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Fenerbahçe taraftarının buluştuğu gecede 'Fener Ol' kampanyası çerçevesinde 10 bin Dolar'a yakın para toplandı. Toplanan miktarın kulübe elden teslim edileceği kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ünlü isimlerden gönderilen videolar ve gecenin tanıtımı


Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:32 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Spor
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