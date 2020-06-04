Washington DC'deki Floyd gösterileri (2) - Son Dakika
Washington DC'deki Floyd gösterileri (2)
ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için ABD genelinde yapılan gösteriler, başkent Washington'da altıncı gününde de devam etti.
ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için ABD genelinde yapılan gösteriler, başkent Washington'da altıncı gününde de devam etti. Güvenlik güçleri gösterilerde önlem aldı.
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4.06.2020 04:51:29. #1.13#
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