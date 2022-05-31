Washington Dc Sakinleri Uvalde Okul Saldırısı Kurbanlarını Andı

Teksaslı bir yetkili Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, yerel polisin, 18 yaşındaki silahlı saldırgan Salvador Ramos'un çocuklara ve öğretmenlere ateş açtığı okuldaki sınıfa girip saldırganı etkisiz hale getirmeden önce yaklaşık bir saat beklemesinin "yanlış bir karar" olduğunu söyledi.

ABD'de yaz mevsimi (genellikle şiddet olaylarının daha fazla görüldüğü bir mevsim) yaklaşırken son birkaç hafta içinde, ülke çapında birkaç kitlesel silahlı saldırı yaşandı.

WASHINGTON, 30 Mayıs (Xinhua) -- Washington D.C.'nin kuzeybatısında yaşayan onlarca insan Pazar günü, Teksas eyaletinin Uvalde kasabasındaki okula yapılan silahlı saldırıda ölenleri saygıyla andı. Organizatörler, yerel bir kilisenin dışındaki bir çimenlik alanda Uvalde'de çıkan çatışmada öldürülen 19 çocuk ve iki öğretmen için 21 boş sandalye sergiledi. Öğle saatlerinde yapılan anma töreninde bir kadın, kurbanların isimlerini tek tek okudu, törene katılan vatandaşlar da okunan isimleri tekrarladı. ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden, katliamda ölenlerin ve hayatta kalanların aileleriyle görüşmek üzere Pazar günü Uvalde'ye gitti.Başkan ve eşi, ayrıca, Salı günü meydana gelen korkunç silahlı saldırının gerçekleştiği yer olan Robb İlkokulu'nun dışında inşa edilen bir anıtı da ziyaret etti. Teksaslı bir yetkili Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, yerel polisin, 18 yaşındaki silahlı saldırgan Salvador Ramos'un çocuklara ve öğretmenlere ateş açtığı okuldaki sınıfa girip saldırganı etkisiz hale getirmeden önce yaklaşık bir saat beklemesinin "yanlış bir karar" olduğunu söyledi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Uvalde kasabasında düzenlenen silahlı saldırının kurbanları için Kent Meydanı'nda yas tutan insanlar, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw'a göre, saldırı sırasında yaklaşık 20 polis memuru sınıfın dışında bekledi; olay yeri komutanı tetikçinin barikat kurduğunu düşünüp çocukların artık risk altında olmadığına karar verdi. McCraw, komutanın taktik ekiplerinin sınıfa girmesini bekleme kararı hakkında, "Şimdi durduğum noktadan baktığımda anlıyorum ki, elbette, bu doğru bir karar değildi," dedi. "Yanlış bir karardı, nokta." ABD Adalet Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, "Uvalde'deki silahlı saldırıya karşı kolluk kuvvetlerinin müdahalesine dair Kritik Olay İncelemesi'nin yapılacağını" duyurdu. Sözcü Anthony Coley yaptığı açıklamada, "İncelemenin amacı, o günkü kolluk kuvvetlerinin eylemleri ve olaya müdahaleleri hakkında bağımsız bir rapor sağlamak ve ilk müdahale ekiplerinin aktif silahlı saldırı olaylarına hazırlanmalarına ve bunlara müdahale etmelerine destek olmak için çıkarılabilecek dersleri ve en iyi uygulamaları belirlemektir." dedi.

Coley, "Adalet Bakanlığı'nın diğer silahlı saldırılar ve kritik olaylardaki incelemelerinde olduğu gibi, bu değerlendirme de adil, şeffaf ve bağımsız olacak." dedi. "Adalet Bakanlığı, incelemesinin sonunda bulgularını içeren bir rapor yayınlayacak." ABD'de yaz mevsimi (genellikle şiddet olaylarının daha fazla görüldüğü bir mevsim) yaklaşırken son birkaç hafta içinde, ülke çapında birkaç kitlesel silahlı saldırı yaşandı.