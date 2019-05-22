Son Dakika Haberleri: Washington Eyaletinde Kabul Edildi: Öldükten Sonra Gübre Olmak Mümkün

Washington Eyaletinde Kabul Edildi: Öldükten Sonra Gübre Olmak Mümkün

9 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaleti vefat eden kişileri toprağa verme ve yakma işlemlerine alternatif olarak gübreleştirmeye izin veren ilk eyalet oldu. Çevre dostu olarak bilinen gübreleştirme nasıl yapılıyor ve ne işe yarıyor?

Washington Eyaletinde Kabul Edildi: Öldükten Sonra Gübre Olmak Mümkün, System.String[]
Ölünce gömülmek mi istersiniz, yoksa yakılmak mı? ya da gübre olmak mı? Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaleti sakinlerinin artık 'çevre dostu' bir gübreye dönüşmek gibi bir tercih şansı daha var.

Vali Jay Inslee insan bedeninin doğal organik maddeye dönüşmesinin önünü açan yasayı imzaladı ve Washington ölüleri toprağa gömme ve yakma işlemlerine alternatif olarak gübreleştirmeye izin veren ilk eyalet oldu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:05 
Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Dünya
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