Washington Eyaletinde Kabul Edildi: Öldükten Sonra Gübre Olmak Mümkün
9 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaleti vefat eden kişileri toprağa verme ve yakma işlemlerine alternatif olarak gübreleştirmeye izin veren ilk eyalet oldu. Çevre dostu olarak bilinen gübreleştirme nasıl yapılıyor ve ne işe yarıyor?
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:05
Ölünce gömülmek mi istersiniz, yoksa yakılmak mı? ya da gübre olmak mı? Amerika Birleşik Devletleri
'nin Washington
eyaleti sakinlerinin artık 'çevre dostu' bir gübreye dönüşmek gibi bir tercih şansı daha var.
Vali Jay Inslee insan bedeninin doğal organik maddeye dönüşmesinin önünü açan yasayı imzaladı ve Washington ölüleri toprağa gömme ve yakma işlemlerine alternatif olarak gübreleştirmeye izin veren ilk eyalet oldu.
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