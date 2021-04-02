Washington Fenerbahçeliler Derneği'nden Büyükelçi Mercan'a ziyaret

DHA

Washington Fenerbahçeliler Derneği. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Washington Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erhan Türk, Dernek Başkanı Yardımcısı Berkay Demirkan ile Dernek Yönetim Kurulu üyeleri Çağlar Canay ve Anıl Sural'ın katıldığı ziyarette, görevine yeni başlayan Büyükelçi Hasan Murat Mercan'a hayırlı olsun temennisinde bulunuldu.

Ziyarette; derneğin kuruluşundan itibaren gerçekleştirilen etkinlikler ve Covid-19 döneminde hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri anlatıldı.Demirören Haber Ajansı'na konuşan Dernek Başkanı Erhan Türk, "Geçtiğimiz günlerde görevine başlayan Büyükelçimiz Hasan Murat Mercan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisi bizleri çok sıcak karşıladı ve ilerleyen süreçte birlikte organizasyonlar yapacağımızı kararlaştırdık. ABD'de yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız hangi takımı desteklerlerse desteklesin, Türk bayrağı altında birlik ve beraberlik ile toplanıyoruz" ifadelerini kullandı.Sporun ve birlik beraberliğin konuşulduğu ziyarette, Büyükelçi Mercan'a, Fenerbahçe'nin efsanelerinin imzalarının yer aldığı forma ve derneğin atkısı takdim edildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarında, "Büyükelçi Hasan Murat Mercan, Washington Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erhan Türk ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelerek, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Büyükelçiliğimizle işbirliği içinde gerçekleştirilebilecek etkinliklere dair görüş alışverişinde bulundu" ifadeleri kullanıldı.