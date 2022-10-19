Washington, Husilerden ABD Büyükelçiliği çalışanı 12 Yemenlinin serbest bırakılmasını istedi

ABD'nin Yemen Büyükelçisi Steven Fagin, Husilere, bir yıldır alıkoydukları Yemen vatandaşı 12 Büyükelçilik çalışanının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

ABD'li Büyükelçi Fagin yaptığı yazılı açıklamada, Büyükelçilik çalışanlarının 19 Ekim 2021'den bu yana alıkonulduklarını hatırlattı.

Görevlilerin evlerine gece baskını düzenlendikten sonra bilinmeyen bir yere götürüldüklerini aktaran Fagin, alıkonulan memurların herhangi bir suç işlemediklerini vurguladı.

Fagin, ABD Büyükelçiliğinde çalışan Yemenlilerin serbest bırakılması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Artık evlerine dönmelerinin vakti geldi. Hepsinin ailelerinin yanına dönmesi için Husilere derhal onları serbest bırakma çağrısı yapıyorum. Onlar gerekçesiz ve yasa dışı bir şekilde gözaltında tutuluyorlar."

ABD Büyükelçisi'nin çağrısına Husilerden henüz cevap gelmedi.

Husilerin 2015'te Sana'yı ele geçirmesinin ardından ABD'nin de aralarında bulunduğu çoğu ülkenin diplomatik misyonları başkenti terk etmek zorunda kalmıştı.