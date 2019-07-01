Washington Libya'da ele geçirilen Amerikan silahlarını araştırıyor
12 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanlığı, Libya'da bulunan ABD menşeli silahları araştırdıklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:13
ABD Dışişleri Bakanlığı, Libya
'da bulunan ABD menşeli silahları araştırdıklarını belirtti.
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