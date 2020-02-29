Washington: NATO'nun 5. maddesine ilişkin Türkiye'den herhangi bir başvuru yok - Son Dakika
Son Dakika Dünya Washington: NATO'nun 5. maddesine ilişkin Türkiye'den herhangi bir başvuru yok - Son Dakika Dünya

Washington: NATO'nun 5. maddesine ilişkin Türkiye'den herhangi bir başvuru yok

26 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, İdlib'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, Türkiye'nin NATO anlaşmasının 5. maddesine ilişkin herhangi bir başvuruda bulunmadığını söyledi.

Washington: NATO'nun 5. maddesine ilişkin Türkiye'den herhangi bir başvuru yok, System.String[]

ABD'nin BM Temsilcisi Kelly Craft, İdlib'deki saldırıya ilişkin Rusya'yı bölgedeki savaş uçaklarını acilen yere indirmeye, Suriye ile Rusya'yı Astana Sözleşmesi sınırlarına çekilmeye çağırdı. Craft: "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır." diye konuştu.


ABD Dışişleri Bakanlığı ise İdlib'deki son durumla ilgili olarak Türkiye'ye en hızlı şekilde yardım etme konusunu değerlendirdiklerini açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:06 
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