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Washington: NATO'nun 5. maddesine ilişkin Türkiye'den herhangi bir başvuru yok
26 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, İdlib'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, Türkiye'nin NATO anlaşmasının 5. maddesine ilişkin herhangi bir başvuruda bulunmadığını söyledi.
ABD'nin BM Temsilcisi Kelly Craft, İdlib'deki saldırıya ilişkin Rusya'yı bölgedeki savaş uçaklarını acilen yere indirmeye, Suriye ile Rusya'yı Astana Sözleşmesi sınırlarına çekilmeye çağırdı. Craft: "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır." diye konuştu.
ABD Dışişleri Bakanlığı ise İdlib'deki son durumla ilgili olarak Türkiye'ye en hızlı şekilde yardım etme konusunu değerlendirdiklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:06
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