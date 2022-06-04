Washington Post: ABD'de kitlesel silahlı saldırıların failleri bazı ortak özelliklere sahip

NEW The Washington Post gazetesi, ABD'de kitlesel silahlı saldırıların faillerinin yaş grupları ve ruhsal durumları arasındaki benzerliğe işaret etti.

WP'de yer alan yazıda, daha önceki akademik araştırmalar ve istatistikler ışığında kitlesel silahlı saldırıları gerçekleştirenlerin büyük çoğunluğunun 20'li yaşlarda veya ergenlik çağının sonundaki erkeklerden oluştuğu tespiti paylaşılarak, bunun genç erkeklerde ön beyin lobunun (frontal korteks) tam gelişmemiş olmasıyla bağlantılı bulunduğu belirtildi.

Yazıda, "Genç erkekler, dürtüsel davranışları nedeniyle diğer yaş gruplarındaki emsallerine göre çok daha pervasız ve şiddete eğilimlidirler ve başlıca ölüm nedenleri arasında kavgalar, kazalar, çok hızlı araba kullanmak gibi davranışlar yer alır." ifadesi kullanıldı.

Araştırma verileri, okul raporları ve tıbbi notlar gibi datalar ışığında kitlesel silahlı saldırı gerçekleştirenlere bakıldığında öfkeli genç erkekler, silahlara kolay erişim ve sosyal medya aracılığıyla şiddeti pekiştirme arasında "rahatsız edici bir birleşme" olduğuna işaret edildi.

Araştırma için görüşü alınan sosyolog Jonathan Metzl, kitlesel silahlı saldırılara yönelik incelemelerini, "Yaş, tüm bu şeylerin anlatılmamış hikayesidir. 18 ile 21 yaş arası silahlı insanlara sahip olmamamız gerektiğini çok güçlü hissediyorum." sözleriyle özetledi.

"ABD, kitlesel silahlı saldırıların düzenli gerçekleştiği tek ülke"

"ABD, halka açık kitlesel silahlı saldırıların düzenli gerçekleştiği dünyadaki tek ülkedir." ifadesine yer verilen yazıda, Hamline Üniversitesi Öğretim Görevlisi Jillian Peterson, iş yerlerindeki saldırıların daha çok orta yaştaki, okullara yönelik silahlı saldırıların ise çoğunlukla ergenlik çağının sonlarındaki veya 20'li yaşların başındaki erkekler tarafından gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

WP, 1966'dan bu yana dört veya daha fazla kişinin öldürüldüğü halka açık 196 kitlesel silahlı saldırının analizine dayanarak faillerin yaklaşık yüzde 98'inin erkek olduğu ve yine saldırganların yüzde 40'ının 18 ile 29 yaşları arasında bulunduğu bilgisine yer verdi.

Yazıda görüşüne başvurulan uzman isimler, bu yaş grubundaki erkeklerin ön beyin yapısına dikkati çekerek, faillerde görülen "düşük öz güven, aşırı kaygı, kasvetli yaşam perspektifleri" ve hepsinden önemlisi insanlarla sosyal bağlarının zayıf olmasının işledikleri saldırılarda büyük rol oynadığını belirtti.

Ayrıca geçen ay Texas'ın Uvalde kasabasında 19'u çocuk 21 kişiyi öldüren Salvador Ramos'un (18) peltek ve kekeme olduğu, Florida'da 2018'de 19 yaşındayken 17 öğrenciyi öldüren Nikolas Cruz'un davranış bozukluğu sergilediği, 2012'de Connecticut'taki Sandy Hook İlköğretim Okulu'nda 20 yaşındayken 28 kişiyi öldüren Adam Lanza'nın son zamanlarını yatak odasında toplumdan soyutlanmış geçirdiğinin altı çizildi.