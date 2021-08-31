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Washington Post, ABD'nin Afganistan'da geride binlerce kişiyi bırakmasını "ahlaki felaket" olarak yorumladı Açıklaması - Son Dakika

Washington Post, ABD'nin Afganistan'da geride binlerce kişiyi bırakmasını "ahlaki felaket" olarak yorumladı Açıklaması

31.08.2021 19:26
Washington Post, ABD'nin Afganistan'da geride binlerce kişiyi bırakmasını

Washington Post gazetesi, ABD askerlerinin Afganistan'dan çıkarken hayati tehlikesi bulunan binlerce Afgan'ı geride bırakmasını "ahlaki bir felaket" olarak yorumladı.

Washington Post gazetesi, ABD askerlerinin Afganistan'dan çıkarken hayati tehlikesi bulunan binlerce Afgan'ı geride bırakmasını "ahlaki bir felaket" olarak yorumladı.

Washington Post Yayın Kurulu, "Amerika, Afganistan'da ardından binlerce insan bırakıyor. Bu ahlaki bir felaket" başlıklı bir başyazı yayımladı.

ABD'nin Afganistan'dan temmuz sonundan bu yana 122 bin kişiyi tahliye ettiği ancak bunun yeterli olmadığı belirtilen yazıda, şu anda Afganistan'da daha önce ABD için çalışan tercümanların, ailelerin ve Biden yönetimi tarafından "savunmasız" olarak nitelendirilen binlerce kişinin kaldığı vurgulandı.

"Sorumlu Biden yönetimi"

Yazıda, "Geçen perşembe havalimanındaki korkunç terör saldırısından sonra kötüleşen güvenlik nedeniyle, ABD askerleri pazartesi günü kendi ayrılışlarına hazırlandı ve ayrılmak isteyen kişiler için zaman doldu. Bu ahlaki bir felaket. Bunun sorumlusu da ölümcül tehlikelere rağmen cesur ve profesyonel davranan Kabil'deki askeri ve diplomatik personel değil, Biden ve yönetiminin stratejik ve taktiksel hatalarıdır." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Afganistan'da geride bıraktığı kişiler arasında ABD destekli medya için çalışan yerel gazeteciler ve Afganistan Amerikan Üniversitesindeki 4 bin kadar öğrenci, mezun ve çalışan olduğuna işaret edilen yazıda, Biden yönetiminin bu kişileri ülkeden çıkarmak için çalışmalar yaptığına yönelik açıklamaları da anımsatıldı.

Yaklaşık 100 ülkenin de Afganistan'dan güvenli tahliyeler için bir açıklama yaptığı anımsatılan yazıda, Taliban'ın verdiği güvencelerin, grubun sözcüsünün kriz zamanında yaptığı açıklamalar ile çeliştiği kaydedildi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesinden Rusya ve Çin'in, Taliban'a çağrı yapan 100 ülke arasında bulunmamasının da uluslararası baskı anlamında açık doğurduğuna dikkat çekilen yazıda, "Rusya ve Çin'in desteği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tahliyelerin organize edilmesi için BM himayesinde Kabil'de bir güvenli bölge kurulması önerisinin hayata geçirilmesi için de çok önemli." görüşü paylaşıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da önceki gün yaptığı açıklamada, ABD'nin hala Taliban üzerinde önemli bir nüfuzunun olduğunu savunduğuna işaret edilen yazıda, "Eğer durum buysa, Biden yönetimi, bu gücünü, meşru mülteci talebi bulunan her Afgan'ın ülkeden çıkarılması için kullanmalıdır." çağrısında bulunuldu.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Washington, Afganistan, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Washington Post, ABD'nin Afganistan'da geride binlerce kişiyi bırakmasını 'ahlaki felaket' olarak yorumladı Açıklaması - Son Dakika


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