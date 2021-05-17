Washington Post: "Biden'ın duruşuna rağmen ABD'nin İsrail tartışmasının yönü değişiyor" - Son Dakika

Washington Post: "Biden'ın duruşuna rağmen ABD'nin İsrail tartışmasının yönü değişiyor"

17.05.2021 19:05
Washington Post:

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta yayımlanan bir analizde, Joe Biden yönetiminin İsrail'e "koşulsuz desteğini" sürdürmesine rağmen, Washington siyasetinde Filistin'e destek veren seslerin çoğaldığına dikkat çekildi.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta yayımlanan bir analizde, Joe Biden yönetiminin İsrail'e "koşulsuz desteğini" sürdürmesine rağmen, Washington siyasetinde Filistin'e destek veren seslerin çoğaldığına dikkat çekildi.

Washington Post gazetesinde Ishaan Tharoor imzasıyla, "Biden'ın duruşuna rağmen, ABD'nin İsrail tartışmasının yönü değişiyor" başlıklı bir analiz yayımlandı.

Biden'ın son dönemde Filistin ve İsrail'de yaşanan gerilimi ele alma şeklinin tüm taraflardan tepki çektiği vurgulanan analizde, Biden yönetiminin dış politikasının böyle bir gerginliğe hazır olmadığı belirtildi.

Demokrat Parti içindeki "çatlağın" büyüdüğünün altı çizilen analizde, ABD'nin önde gelen Müslüman-Amerikan kuruluşlarının da Biden'ın dün düzenlediği "Ramazan Bayramı" programını boykot ettiği anımsatıldı.

Biden'ın açıklamalarında, bir taraftan gerginliği azaltma çağrısı yaparken bir taraftan da "meşru müdafaa" hakkı diyerek İsrail'i savunduğu belirtilen analizde, ABD'nin BM Güvenlik Konseyindeki ateşkes çağrısını da veto ettiği hatırlatıldı.

"Washington'da Filistin'e destek sesleri Kongre'de her geçen gün daha da yükseliyor"

Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren sivillerin sayısının 200'e yaklaştığı ifade edilen analizde, "Washington'da Filistin'e destek sesleri Kongre'de her geçen gün daha da yükseliyor." değerlendirmesine yer verildi.

Analizde, Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın cuma günü The New York Times gazetesinde yayımlanan ve Filistin halkına destek verdiği makalesinin oldukça ses getirdiğine işaret edildi.

Daha önce Sanders'ın Filistinlileri savunmakta yalnız kaldığı belirtilen analizde, "Artık Sanders yalnız değil. Aralarında katı İsrail yanlılarının da olduğu İsrail yanlısı siyasetçiler bile İsrail'in Gazze saldırılarındaki sivil kayıplarından duydukları memnuniyetsizliği yansıtan açıklamalar yayımladı. Bazıları ise daha sert çıkarak İsrail'i Washington için tabu bir sözcük olan 'apartheid rejimi' olmakla suçladı." ifadelerine yer verildi.

Filistin'de yaşananların "dünya sahnesinde insan hakları savunucusu" olmaya soyunan ABD yönetimi için de önemli bir sınav olduğu vurgulanan analizde, Biden yönetiminin bu konuda köşeye sıkışabileceği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Washington Post: 'Biden'ın duruşuna rağmen ABD'nin İsrail tartışmasının yönü değişiyor' - Son Dakika


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