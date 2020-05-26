Washington Post: 'Esad Suriye'deki dokuz yıllık savaştan bu yana en zorlu dönemini yaşıyor' - Son Dakika
BBC

Washington Post: 'Esad Suriye'deki dokuz yıllık savaştan bu yana en zorlu dönemini yaşıyor'

Amerikan Washington Post gazetesi, Suriye'deki gelişmeleri ele aldığı makalesinde, Esad'ın iç savaşın çıktığı 2011 yılından bu yana iktidarının en zorlu dönemini yaşadığını yazıyor.

Amerikan Washington Post gazetesi, Suriye'deki gelişmeleri ele aldığı makalesinde, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iç savaşın çıktığı 2011 yılından bu yana iktidarının en zorlu dönemini yaşadığını yazıyor.

Gazete bu zorlukları da, 'kuzeni Rami Makluf ile yaşadığı sorunlar, ülkede çöken Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve müttefiki Rusya'da medyada hakkında çıkan eleştirel tondaki haberlerin işaret ettiği gerilim' olarak sıralıyor.

Gazete, her ne kadar ülkenin üçte birinin kontrolün yeniden Esad'a geçse de, güney vilayeti Dera'da patlak veren yeni isyanların da muhalif hareketlenmeleri canlandırabileceğini ifade ediyor.

Washington Post gazetesine konuşan Chatham House düşünce kuruluşundan Lina Khatip Esad'ın 'dokuz yıllık savaşta en kırılgan dönemini yaşıyor olabileceğini' söylüyor ve şu yorumu yapıyor:

"Esad, giderek İran ve Rusya'nın desteğine daha bağımlı hale geliyor. Seçmenlerine tedarik edebileceği yerli kaynakları yok. Uluslararası meşruiyeti yok ve çatışma öncesi sahip olduğu askeri güce artık sahip değil. Araç kutusu artık boş ve doğrusu her zaman olduğundan daha zayıf halde."

Kuzeni Rami Makluf ile arasındaki çatlaklar

Esad ile kuzeni Rami Makluf arasındaki çatlak, Makluf'un Facebook hesabından paylaştığı mesajda dile getirdiği şikayetlerle gündeme gelmişti. Makluf devletin malvarlıklarına el koyduğunu söylemiş ve artık Esad ile doğrudan iletişim kanalı olmadığına işaret etmişti.

Facebook'taki paylaşımlarında Makluf, hükümetin 'vergi borcu' olarak istediği 600 milyon doları ödemeyeceğini belirtip, sahip olduğu şirket ağları aracılığıyla Suriye ekonomisini çökertebileceği yönünde konuşmalar yapmıştı.

Geçen haftaki paylaşımında Makluf, "Savaş döneminde vazgeçmedim, bu şartlar altında mı vazgeçeceğimi düşünüyorsanız, beni tanımıyorsunuz demektir" dedi.

Washington Post, hükümet Makluf'u hedef alırken bir yandan da, savaş döneminden kar sağlayan Suriyeli elit iş insanlarından, çökmekte olan ekonomiye destek için katkı çağrıları yaptığını yazıyor.

All4Syria internet sitesinin sahibi Esad'ın eski arkadaşı ve danışmanı Ayman Abdel Nour da Makluf ile yaşanan gerilimin diğer iş insanlarıyla ilişkisinden çok daha farklı ve çok daha ciddi olduğunu söylüyor ve Makluf ailesinin Alevi mezhebinden gelmeleri nedeniyle geniş kitleler arasında nüfuz sahibi olmalarının da, ülkedeki etkileri ve gördükleri destek açısından önemli olduğunu ifade ediyor.

Washington Post'a konuşan Suriyeli gazeteci ve siyasi analist Danny Makki'nin de yorumu şöyle:

"Makluf açıkça Devlet Başkanı'na muhalefet etti, bu Suriye'de normalde hoş görülen bir şey değil. Bu şimdi yalnızca herhangi bir muhalefet değil, bir iş insanının açıkça devlet başkanı ve devlet başkanlığı kurumuna muhalefetidir. Daha büyük soru, uzun vadede ekonomiye ne olacağı. Bu durumdan çıkış yolu bulmak Esad için zamana karşı bir yarış. Yalnızca rejimin kurtarılması değil, ülkenin kurtarılması söz konusu."





Kötüleşen ekonomi

Avrupa Birliği ve ABD'nin yaptırım uyguladığı Suriye'de ekonomi de giderek kötüleşiyor. Yerel para birimi değer kaybediyor, temel gıdalara erişim giderek zorlaşıyor. Dünya Gıda Programı'na göre Suriye halkı açlık riskiyle karşı karşıya.

Muhalif isimler de sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında ekonominin giderek kötüleşmesi ve artık açlık tehdidine vurgu yapıyor.

Washington Post, öfkenin ise Esad'a doğrudan değil, daha çok çevresinde 'yolsuzluk yaptıkları' iddia edilen yetkililere yöneldiğini yazıyor.

Gazeteye konuşan Suriyeli eski diplomat Bassam Barabandi, Esad'ın 'en zayıflar arasında en güçlü isim' olduğunu söylüyor.

Rus medyasında çıkan haberler

Rus medyasında Esad'ı eleştiren yazıların çıkması, Washington Post gazetesine göre Suriye ile Rusya arasındaki ilişkilerin de gerildiğine işaret ediyor.

Gazete, en sert eleştirilerden birinin Rusya'nın eski Şam büyükelçisi Alexander Aksenyonok'tan geldiğini yazıyor. Aksenyonok, Rusya'nın önde gelen medya kuruluşlarında çıkan yorum yazısında Esad'ın siyasi tavizlerde bulunmamasının Rusya'nın siyasi çıkarlarına ters düştüğünü ve hükümetin yolsuzluk ve suçla mücadele için etkili bir yönetim sistemi kuramadığını ifade etmişti. Aksenyonok, "Rusya, verebileceği tavizlerin sınırına ulaştı" yazdı.

Washington Post'un haberine göre ise Rus analistler, bu tarz yorumların Moskova ile Şam arasında büyük bir siyaset değişikliğine işaret etmediği görüşünde.

Gazeteye konuşan Moskova merkezli Dış Politika ve Savunma Politikaları Merkezi başkanı Fyodor Lukyanov, Rusya'nın Suriye'deki savaşa doğrudan müdahalesiyle hayati siyasi hedeflerine ulaştığını ve bu kazanımlarından vazgeçmeyeceğini söylüyor:

"Esad tabi Rusya desteğine bağımlı ama siyasi olarak Rusya da ona bağımlı. Rusya, çok büyük bir siyasi zarar görmeden Esad'ı terk etmeyi göze alamaz."

Moskova Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Nikolay Surkov da, Suriye yönetiminin siyasi reformlar yapmayı reddetmesinin Moskova'da gerilim kaynağı olduğu yorumunu yapıyor. Washington Post'a konuşan Surkov "Bu reformlar Esad'ın mutlak gücünü seyreltebilir. Gerçek ve kalıcı bir uzlaşı için bunlar temel bir koşul olarak görülüyor. Hükümet askeri olarak kazansa bile, halkın asıl sıkıntı duyduğu konular giderilmedikçe yeni bir isyan çıkma riski var" diyor.

Floransa merkezli Avrupa Üniversitesi Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan Abdo Jabbassini de Dera vilayetinde çıkan yeni şiddet olaylarının arkasında 'tam olarak kimin olduğunun bilinmediğini ama yeni bir isyana işaret ettiğini' söylüyor.

Gazeteye konuşan uzmanlar İdlib'de yaşananların da Esad yönetimini zora soktuğunu ve "çözüm bulamazsa Suriye'de istikrar sağlayamayacağını" ifade ediyor.

Washington Post: 'Esad Suriye'deki dokuz yıllık savaştan bu yana en zorlu dönemini yaşıyor'
Amerika Birleşik Devletleri, Washington Post, Suriye, Rusya, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 01:42 

Son Dakika Dünya Washington Post: 'Esad Suriye'deki dokuz yıllık savaştan bu yana en zorlu dönemini yaşıyor' - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti 'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti "Kumarhaneler Kralı" Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı         
19:36
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı         
19:34
ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor         
19:18
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı         
18:55
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı         
18:41
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım         
18:36
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak         
18:25
Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti         
18:10
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı         
18:05
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi         
18:04
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı         
18:02
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü         
18:01
ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor         
17:59
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti         
17:56
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti         
17:40
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi         
17:11
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler         
17:07
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı         
16:47
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor         
16:45
Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı         
16:36
Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi         
16:25
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü         
15:53
İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi         
15:50
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı         
15:49
Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok         
15:48
Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu         
15:42
Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek         
15:34
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu         
15:17
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı         
14:42
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti         
14:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 20:05:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Washington Post: 'Esad Suriye'deki dokuz yıllık savaştan bu yana en zorlu dönemini yaşıyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]