Washington Post: Morales'i istifaya götüren seçimlerde usulsüzlük yok - Son Dakika

BUENOS Amerikan Washington Post gazetesi, Bolivya'da "usulsüzlük" iddialarıyla gündeme gelen ve eski Devlet Başkanı Evo Morales'i istifaya götüren Ekim 2019'daki genel seçimlerde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediğini yazdı.

Gazetenin "Evo Kazandı mı?" başlığıyla çıkan araştırma yazısında, Bolivya'da 20 Ekim 2019'da düzenlenen ve hile iddialarıyla muhalefetin şiddet eylemlerine, polis isyanına ve ordunun çağrısıyla Morales'in istifasına neden olan seçimlerde, usulsüzlük olmadığı vurgulandı.

Morales'in istifa sürecinin "darbe" olarak nitelendiği yazıda, seçimlerdeki usulsüzlük iddialarının başlıca Amerikan Devletleri Örgütünce (OAS) desteklendiği aktarıldı.

OAS yetkililerinin, resmi sayımdan önceki bağlayıcılığı bulunmayan ön sayımında, sahte imzalar ve sayım kağıdında sapmalar gibi usulsüzlüklerin bulunduğu, bu durumun Morales lehine seçim sonuçlarını etkileyeceğini yayımladığı rapor hatırlatıldı.

OAS'ın usulsüzlük belirlediği raporun, "resmi olmayan ön sayım sonuçlarının sürekli ölçülen oylamayı doğru şekilde yansıttığı ve seçmen tercihlerinin günün saatine göre değişmediği" olmak üzere iki varsayıma dayandığı belirtildi.

Ayrıca, OAS'ın bu varsayımlarının doğru olduğunu gösteren daha önce yapılmış bir araştırmayı kaynak göstermediğine yer verildi.

Yazıda, OAS'ın bulduğu usulsüzlüklerin doğru olması için Morales'in ön sayım durduktan kısa bir süre sonra oy artışının görülmesi gerektiğinin önemine değinildi. Buna ek olarak, Morales'in en yakın rakibi üzerindeki oy farkıyla; ön sayım durmadan önceki sonuçlar arasında açıklanamayacak kadar büyük bir farkın olması gerektiği vurgulandı.

Gözlemlenebilir çok az farkların bulunduğu belirtildi

Seçim sonuçlarında usulsüzlüğün olması için Morales'in daha önce az oy aldığı bölgelerden ani değişimlerle çok oy alması gibi anormalliklerin görülmesi gerektiği ifade edildi.

Araştırmanın dayandırıldığı sonuçların, usulsüzlüğe işaret etmediğini ve ön sayımın durmasından önce ve sonraki sonuçlarda yer alan bölgeler arasında gözlemlenebilir çok az farkların bulunduğuna yer verildi.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Seçim Verileri ve Bilim Laboratuarı araştırmacıları John Curiel ve Jack R. Williams, seçimlerdeki düzensizlik olduğuna dair yayımlanan raporla ilgili OAS'a ulaştıklarını ancak OAS'ın kendilerine cevap vermediğini aktardı.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya gitmişti.

Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları, günler süren protestolar düzenlemişti.

Güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesinde 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Morales, siyasi sığınma amacıyla 12 Aralık 2019'da Meksika'dan Arjantin'e geçmişti.