Washıngton Post Muhabiri: "Kılıçdaroğlu, Halk Adamı Karakteriyle Uyumlu Olarak Geldi" - Son Dakika
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Washıngton Post Muhabiri: "Kılıçdaroğlu, Halk Adamı Karakteriyle Uyumlu Olarak Geldi"

13.10.2022 11:50
Washıngton Post Muhabiri: "Kılıçdaroğlu, Halk Adamı Karakteriyle Uyumlu Olarak Geldi"

Washington Post muhabiri Vanessa H. Larson, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gazeteye yaptığı ziyaret için ilişkin, “Washington Post binasına, halk adamı karakteriyle uyumlu olarak, araçlarla değil kafilesiyle birlikte yürüyerek geldi” yorumunu yaptı.

Washington Post muhabiri Vanessa H. Larson, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazeteye yaptığı ziyaret için ilişkin, "Washington Post binasına, halk adamı karakteriyle uyumlu olarak, araçlarla değil kafilesiyle birlikte yürüyerek geldi" yorumunu yaptı.

Washington Post İstanbul muhabiri Larson, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun; 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı için dün gazete merkezine yaptığı taziye ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Kendisi de Kılıçdaroğlu'nu gazete binasının önünde karşılayan ve ayaküstü kısa bir Türkçe sohbet yapan Larson ziyaret fotoğraflarını da paylaştı. Larson, "Washington Post binasına, halk adamı karakteriyle uyumlu olarak, araçlarla değil, kafilesiyle birlikte yürüyerek geldi" dedi.

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Washington, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Washıngton Post Muhabiri: 'Kılıçdaroğlu, Halk Adamı Karakteriyle Uyumlu Olarak Geldi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Washıngton Post Muhabiri: "Kılıçdaroğlu, Halk Adamı Karakteriyle Uyumlu Olarak Geldi" - Son Dakika
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