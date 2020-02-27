Washington Post: Suriye’de çaresiz insanların tek savunucusu Türkiye - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Washington Post: Suriye’de çaresiz insanların tek savunucusu Türkiye - Son Dakika Ekonomi

Washington Post: Suriye’de çaresiz insanların tek savunucusu Türkiye

24 dakika önce

Amerikan Washington Post gazetesi, Batılı hükümetlerin Suriye'deki iç savaş konusunda birşey yapmadığını ve ülkede savaşın trajik bir felakete gittiğini belirterek, "Suriyeli çaresiz insanların tek savunucusunun Türkiye olduğunu" yazdı.

Washington Post: Suriye’de çaresiz insanların tek savunucusu Türkiye, System.String[]

Amerikan Washington Post gazetesi, Batılı hükümetlerin Suriye'deki iç savaş konusunda birşey yapmadığını ve ülkede savaşın trajik bir felakete gittiğini belirterek, "Suriyeli çaresiz insanların tek savunucusunun Türkiye olduğunu" yazdı.

Washington Post, Türkiye, Suriye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:57 
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