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Washington Post: Suriye’de çaresiz insanların tek savunucusu Türkiye
24 dakika önce
Amerikan Washington Post gazetesi, Batılı hükümetlerin Suriye'deki iç savaş konusunda birşey yapmadığını ve ülkede savaşın trajik bir felakete gittiğini belirterek, "Suriyeli çaresiz insanların tek savunucusunun Türkiye olduğunu" yazdı.
Amerikan Washington Post gazetesi, Batılı hükümetlerin Suriye'deki iç savaş konusunda birşey yapmadığını ve ülkede savaşın trajik bir felakete gittiğini belirterek, "Suriyeli çaresiz insanların tek savunucusunun Türkiye olduğunu" yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:57
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