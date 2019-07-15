Son Dakika Haberleri: Washington Post'ta '15 Temmuz' ilanı
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Washington Post'ta '15 Temmuz' ilanı

4 saat önce

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Yönetim Kurulu imzasıyla, "Fetullah Gülen ve Kültünün Suçları İçin Adalet İstiyoruz" başlıklı ilan yayımlandı.

Washington Post'ta '15 Temmuz' ilanı, System.String[]
ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Yönetim Kurulu imzasıyla, "Fetullah Gülen ve Kültünün Suçları İçin Adalet İstiyoruz" başlıklı ilan yayımlandı.
Amerika Birleşik Devletleri, Washington Post, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:37 
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