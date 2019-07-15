Washington Post'ta '15 Temmuz' ilanı
4 saat önce
ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Yönetim Kurulu imzasıyla, "Fetullah Gülen ve Kültünün Suçları İçin Adalet İstiyoruz" başlıklı ilan yayımlandı.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post
'ta Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Yönetim Kurulu imzasıyla, "Fetullah Gülen ve Kültünün Suçları İçin Adalet İstiyoruz" başlıklı ilan yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:37
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