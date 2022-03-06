Washington Post'tan önemli iddia: Her olasılığa hazırlar, ABD sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlanıyor - Son Dakika

Washington Post gazetesinin ABD ve Avrupa'dan yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya ordusunun Ukrayna'da ilerleyişini sürdürerek ülkede işgale karşı kanlı ve uzun bir isyana zemin hazırlayacağına inanıldığı ifade edildi.

"ZELENSKİ VE KABİNESİNİN KAÇIŞI ÜZERİNE PLAN YAPILIYOR"

ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı silah yardımlarının bu uzun dönem için hayati önemde olduğu değerlendirilen haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon'un, Rusya güçlerinin Kiev'i tamamen ele geçirme ihtimaline karşı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile kabinesinin kaçışı üzerine planlar yaptığı kaydedildi.

POLONYA'DA SÜRGÜNDEKİ BİR HÜKÜMET SENARYOSU

Haberde, ismi gizli tutulan bir yetkilinin, "Zelenski'nin Polonya'da sürgündeki bir hükümet kurduğu bir senaryo da dahil olmak üzere, şu anda her olasılık için acil durum planlaması yapıyoruz" ifadesine yer verildi.

ZELENSKİ'NİN KAÇIŞ PLANI DA HAZIR

Zelenski'in bu süreçte ABD'li yetkililerle daha güvenli bir yere geçmesi konusunu görüştüğü, Kiev'in düşmesi durumunda güvenlik ekibinin Zelenski'yi ve kabine üyelerini hızlıca yeniden başka bir noktaya yerleştirmeye hazır planlarının olduğunu belirttiği aktarıldı.