Son Dakika Haberleri: 'Washington Post, terör propagandası yapmakta'
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'Washington Post, terör propagandası yapmakta'

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde olan bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta.

'Washington Post, terör propagandası yapmakta', System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde olan bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:27 
Ekonomi
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