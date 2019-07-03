'Washington Post, terör propagandası yapmakta'
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde olan bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:27
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde olan bir teröriste sayfalarını açan Washington Post
, açıkça terör propagandası yapmakta." dedi.
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