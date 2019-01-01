Son Dakika Haberleri: Washington Post: Trump 2018'de Günde Ortalama 15 Yalan Söyledi
BBC

Washington Post: Trump 2018'de Günde Ortalama 15 Yalan Söyledi

28 dakika önce

Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'deki açıklamalarının toplam 5,611 yanlış ve yanıltıcı bilgi içerdiğini öne sürdü.

Washington Post: Trump 2018'de Günde Ortalama 15 Yalan Söyledi, System.String[]
Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'deki açıklamalarının toplam 5,611 yanlış ve yanıltıcı bilgi içerdiğini öne sürdü. Bu, günde ortalama 15 yanlışa karşılık geliyor.

Gazetenin iddiası, Trump'a atfedilen her açıklamayı günü gününe izleyen veri doğrulama servisinin araştırmasına dayanıyor.

Buna göre, 2017'de toplam 1,989 kez hatalı bilgi veren ya da asılsız iddia ortaya Trump geçen yıl üç kat daha fazla yanlış açıklama yaptı. Gazete, Trump'ın 22 Ekim'de Teksas senatörü Ted Cruz'la birlikte gittiği Teksas'ta bir günde 83 kez 'gerçekleri çarpıtarak' rekor kırdığını savundu.

'Mümkünse doğruyu söylüyorum'

İngiliz Independent gazetesi buna karşılık Trump'ın sık sık Amerikan medyasını 'sahte haber' yapmakla suçladığına ve her zaman doğrunun peşinde olduğu mesajını vermeye çalıştığına dikkat çekiyor.

Trump bu yılın başlarında ABC News'la söyleşisinde sık sık dürüstlükten uzaklaştığı iddiasına "Her zaman gerçekleri söylemek istiyorum yani, bunu yapmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunda doğruyu söylüyorum" diye yanıt vermişti.

Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap eden Trump'ın "Benim yönetimim, ülkemizin tarihinde, neredeyse tüm yönetimlerden daha fazla şey başardı" şeklindeki sözleri kahkahalara neden olmuş, ABD Başkanı "Bu tepkiyi beklemiyordum ama önemli değil" demişti.

NBC Televizyonu da Trump'ın Haziran'da Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'ndeki konuşmasında "Tarihi ölçekte büyük bir ekonomik başarı sağladık" sözlerini örnek gösterdi. NBC, 20 Ocak 2017'de göreve başlayan Trump'ın kötü bir ekonomi devralmadığını aksine ekonomiye önemli bir katkıda bulunmadığını öne sürdü.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:16 

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