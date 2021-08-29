WASHINGTON - "Seçmen Hakları Yürüyüşü" - Son Dakika

Seçmen Hakları Yürüyüşü

Yürüyüşe katılanlar WASHINGTON - ABD'de Martin Luther King'in 1963'te siyahların vatandaşlık haklarına ilişkin yaptığı "Bir Hayalim Var" konuşmasının yıl dönümünde binlerce kişi, başkent Washington ve diğer şehirlerde oy kullanma haklarının kısıtlanma girişimine karşı yürüyüş düzenledi. "Seçmen Hakları Yürüyüşü" olarak adlandırılan eyleme katılan binlerce Amerikalı, özellikle de Cumhuriyetçilerin başlattığı oy kullanmaya yönelik kısıtlamaları protesto eden pankartlar taşıdı.