WASHINGTON - Stoltenberg Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle Brüksel'de görüşeceğini açıkladı - Son Dakika
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WASHINGTON - Stoltenberg Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle Brüksel'de görüşeceğini açıkladı

01.06.2022 21:24

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin kaygılarının giderilmesi gerektiğini belirterek üç ülkenin üst düzey yetkilileri ile gelecek günlerde Brüksel'de görüşeceğini açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin kaygılarının giderilmesi gerektiğini belirterek üç ülkenin üst düzey yetkilileri ile gelecek günlerde Brüksel'de görüşeceğini açıkladı.

ABD'nin başkenti Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Stoltenberg, görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sınırlarında NATO'nun etkisinin azalmasını istediğini fakat Ukrayna'yı işgale kalkışması ile kendi sınırlarında daha çok NATO askeri gördüğünü, ittifak üyelerinin sayısının da artacağını belirtti. Finlandiya ve İsveç'in bu nedenle ittifaka katılmaya karar verdiğini aktaran Stoltenberg bu iki ülkenin NATO'yu güçlendireceğini söyledi.

Türkiye'nin bu iki ülkeye yönelik kaygılarına değinen Stoltenberg, "Tüm müttefiklerimizin güvenlik kaygılarını gidermemiz gerekir ve burada birlik içinde bir yol bulacağımıza eminim. Bu noktada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç liderleri ile yakın temas içindeyim ve üç ülkenin üst düzey yetkililerini önümüzdeki günlerde Brüksel'de bir araya getireceğim." dedi.

Stoltenberg ayrıca Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu ve tüm NATO üyelerinin, PKK tehdidi dahil Türkiye'nin kaygılarını görüşmek üzere masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi.

Bu konuda ilerleme kaydedeceklerini umduklarını belirten Stoltenberg şöyle konuştu:

"Niyetim bunu NATO Zirvesi'nden önce çözmektir. İlerleme kaydetmek için aynı zamanda 30 NATO üyesinin mutabık kalması gerektiğini, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin belirttiği kaygıları gidermek üzere masaya oturmaya hazır olması gerektiğini biliyorum. Tüm NATO müttefikleri Türkiye'nin PKK tehdidi dahil tüm kaygılarının giderilmesi için masaya oturmaya hazır."

Stoltenberg, Türkiye'nin terör örgütü PKK konusundaki kaygılarını ciddiye aldıklarını söyleyerek "Türkiye kadar terör saldırılarına maruz kalan başka bir NATO ülkesi olmadığını biliyoruz. Türkiye önemli bir ortak, sadece stratejik konumu ve Rusya ile komşu olması ile değil aynı zamanda DEAŞ ile mücadelemizde önemliydi, bir Karadeniz ülkesi olarak Rusya'ya coğrafi olarak yakın olması bakımından da önemli müttefik." diye konuştu.

Blinken ise NATO içerisinde Finlandiya ve İsveç'in ittifaka alınması konusunda güçlü bir konsensüs olduğunu ve bu süreçte ilerleme kaydedebileceklerinden emin olduğunu söyledi.

NATO içerisinde bir müttefikin kaygıları söz konusu olduğunda bunların giderilmesi gerektiğinin altını çizen Blinken, "Türkiye ile uzun dönemli devam eden savunma ilişkimiz var. NATO ortağı olarak geçmişte olduğu gibi, şimdi devam ettiği gibi gelecekte de ilişkimiz devam edecek. Sorunlar çıktıkça bunları çözmeye çalışacağız." dedi.

WASHINGTON - Stoltenberg Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle Brüksel'de görüşeceğini açıkladı
WASHINGTON - Stoltenberg Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle Brüksel'de görüşeceğini açıkladı
WASHINGTON - Stoltenberg Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle Brüksel'de görüşeceğini açıkladı
WASHINGTON - Stoltenberg Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle Brüksel'de görüşeceğini açıkladı

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Kaynak: AA

Finlandiya, Brüksel, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

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