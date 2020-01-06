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Washington-Tahran krizi: ABD'nin Orta Doğu'da hangi noktalarda kaç askeri bulunuyor?
7 saat önce
İran, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası intikam sözü verdi.
İran, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası intikam sözü verdi. Peki bölgede hedef olabilecek ya da ABD tarafından olası savaş durumunda kullanılabilecek noktalar nerede bulunuyor'View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:12
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