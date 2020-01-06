Washington-Tahran krizi: ABD'nin Orta Doğu'da hangi noktalarda kaç askeri bulunuyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Washington-Tahran krizi: ABD'nin Orta Doğu'da hangi noktalarda kaç askeri bulunuyor? - Son Dakika Dünya

Washington-Tahran krizi: ABD'nin Orta Doğu'da hangi noktalarda kaç askeri bulunuyor?

7 saat önce

İran, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası intikam sözü verdi.

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İran, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası intikam sözü verdi. Peki bölgede hedef olabilecek ya da ABD tarafından olası savaş durumunda kullanılabilecek noktalar nerede bulunuyor'View on euronews

Washington-Tahran krizi: ABD'nin Orta Doğu'da hangi noktalarda kaç askeri bulunuyor?

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:12 
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